Российско-норвежские учения «Баренц-2017» по ликвидации ЧС пройдут в Арктике

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в Баренцево море для участия в совместном российско-норвежском учении «Баренц-2017». Основные цели ежегодных учений - отработка совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

Северный флот на учении будут представлять спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолет Ка-27. Впервые силы поисково-спасательного обеспечения СФ будут участвовать в отработке эпизода по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. От российской стороны в международном учении также примут участие силы и средства мурманских филиалов Администрации морских портов Западной Арктики, Морской спасательной службы Росморречфлота, Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации, Росморпорта, Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, Мурманского тралового флота и пограничного управления ФСБ России по Мурманской области.

С норвежской стороны в учении задействованы корабли, суда, самолеты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС, а также силы и средства центров и служб организации воздушного движения городов Вардё, Будё, Вадсё, Киркенеса, подразделений других государственных структур. Учения продлятся несколько дней.

Как сообщает пресс-служба СФ, «Баренц» - это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как российская сторона, так и норвежская.