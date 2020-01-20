Россию беспокоит повышение активности в Арктике неарктических государств стран-членов НАТО - МИД РФ

Россия обеспокоена ростом активности НАТО в Арктике, особую озабоченность вызывает деятельность неарктических государств - членов организации, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность.

«Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнёрам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран-членов НАТО», - заявил Корчунов.

Он отметил, что сейчас появился новый феномен, когда неарктические государства страны-члены НАТО принимают свои военные арктические стратегии или выпускают доклады и иные стратегические документы, в которых оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах, пишет РИАН.

«Мы считаем, что это ведёт к напряжённости, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», - сказал Николай Корчунов.