Росстат хочет «нарисовать» реалистичную картину бедности в России

Росстат планирует уже с 2020 года проводить исследования уровня бедности в стране по модернизированной методике, пишет «РБК» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты страны. Отмечается, что анализ, проведенный в Минтруде, показал необходимость расширить выборку респондентов при приведении исследования.

«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — цитирует издание собеседника из Минтруда. В текущем году будут завершены все подготовительные мероприятия по переходу на использование новой методики.

Президент России Владимир Путин в своем майском указе 2018 года поставил перед кабмином задачу добиться двукратного снижения уровня бедности в стране к 2024 году. По данным Росстата за январь-сентябрь 2018 года, доходы ниже прожиточного минимума имели порядка 13,3% граждан, это 19,6 млн человек. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года в среднем по стране составлял 10451 рубль.

Модернизация методики исследования уровня бедности может повысить общий показатель количества бедных в России, говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Из всех российских семей с детьми именно категория «женщины с детьми до 6 лет» является самой уязвимой. Всего же около 80% семей за чертой бедности - это семьи с детьми, добавила она.