Росстат отмечает резкий рост цен на продукты в апреле-мае текущего года

Как сообщает Росстат, минимальная корзина продуктов питания в России за первые пять месяцев 2017 года подорожала на 9,4% - до 4036 рублей. Отмечается, что самый резкий рост цен на продукты пришёлся на апрель-май текущего года - 4,2%.

Так как инфляция за период с января по май составила 1,7%, то получается, что минимальная потребительская корзина россиян дорожает в пять раз быстрее официальной инфляции. Сильнее всего продуктовая корзина дорожала в Москве - на 11,1%, до 4945 рублей, рост в Санкт-Петербурге составил 9,8% - до 4888 рублей.

Больше всего на росте потребительской продуктовой корзины сказался сильный рост цен на импортную плодоовощную продукцию: по ряду позиций этот рост составил около 80%.