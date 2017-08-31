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Мурманская область. Арктика31.08.17 09:17

Рост цен, безработица и бедность – три беды российских граждан

Большинство россиян считает самыми острыми проблемами страны рост цен, безработицу, бедность и обнищание. К такому выводу пришли социологи «Левада-центра». А меньше всего граждан беспокоит ограничение демократических свобод

Большинство респондентов назвали самой серьёзной проблемой рост цен (61%). На протяжении 20 лет исследований она была одной из самых важных: в июле 1999 года число придававших ей первостепенное значение дошло до максимальной отметки в 86%. В августе 2015 года таких было 78%, год назад - 72%. Это вполне объяснимо, если учесть, что именно на конец 2014 года - начало 2015 года пришлись наиболее значительные колебания курса рубля. 15 декабря 2014 года национальная валюта упала более чем на 8% - курсы к закрытию торгов составили 64,45 и 78,87 рубля за доллар и евро. Это падение стало рекордным с января 1999 года.

Кроме того, в тройку самых острых проблем, согласно опросу «Левада-центра», вошли бедность и обнищание населения (волнуют 45% респондентов), а также рост безработицы (33%). Такое же количество россиян озабочены коррупцией. Больше всего недовольных взяточничеством россиян (39%) было в августе 2013 года. Социолог «Левада-центра» Карина Пипия объяснила это «РБК» эффектом протестных акций 2012 года, которые спровоцировали в том числе общественную дискуссию о коррупции.

Проблемы роста цен, безработицы и обнищания населения - это те категории, которыми сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов: каждый ощущает эти проблемы на себе, поэтому именно их во время опросов респонденты упоминают в первую очередь, сказала  Пипия. Если интерес к войне на Украине снижался с 2014 года (с 22 до 14%), поскольку эта тема стала уходить из основных сюжетов телевидения, то рост цен - это то, с чем россияне сталкиваются каждый день безотносительно выпусков теленовостей, отметила она. Проблема коррупции на протяжении всего периода исследований, как и рост цен, также считается одной из наиболее острых, указывает Пипия.

Меньше всего опрошенных - всего 4% - сказали социологам, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. За все время исследований этот показатель ни разу не превысил 5%, но он несколько подрос с августа 2013 года, когда находился на уровне 3%.

Экономические проблемы всегда доминируют над политическими и социальными, прокомментировал результаты опроса политолог Константин Калачев. Однако, по его мнению, многое зависит от формулировок. «Понятно, что абстрактные гражданские свободы мало кого волнуют, но если бы людей спросили о праве отстаивать свои права, скажем, путем забастовки, то ответы были бы другими», - отметил он. То же касается безработицы - высокие цифры отражают не реальное состояние на рынке труда, а потенциальный страх людей потерять работу и не найти ту, которая будет соответствовать запросам, полагает эксперт.

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