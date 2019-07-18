Рост цен на автомобильный бензин на конец II квартала составил 100,8%

Как сообщает Мурманскстат, индекс потребительских цен на моторное топливо в Мурманской области на конец II квартала 2019 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 100,6%, в том числе на автомобильный бензин – 100,8%, дизельное топливо – 97,5, газомоторное топливо – 98,5%.

Ведомство приводит средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец II квартала текущего года: бензин автомобильный - 45,46 руб. за литр; марки АИ-92 - 43,40; АИ-95 - 46,29; АИ-98 и выше - 49,40; дизельное топливо - 49,43 и газовое моторное топливо - 23,31 руб. за литр.