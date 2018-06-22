Рост цен на белокочанную капусту, репчатый лук и картофель продолжают «радовать» северян

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 10 по 18 июня текущего года возросли цены на белокочанную капусту (на 23,2%), репчатый лук (на 6,4), картофель (на 2,9), морковь (на 2,7), охлаждённую и мороженую куру (на 1,8), сахарный песок, яблоки (на 1,6), вермишель (на 0,8), свинину, кроме бескостного мяса (0,5%).

Снизились цены на куриные яйца (на 1,1%), поваренную соль (на 0,9), гречневую крупу (на 0,6), сливочное масло (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.