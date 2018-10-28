ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем День автомобилиста на летающих машинах, а с помощью специальной футболки рассматриваем свои внутренние органыВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: «Препарируем» причины манипуляций в отношениях партнёров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.10.18 08:15

Рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 рубля

Министерство экономического развития Мурманской области продолжает проведение еженедельного мониторинга цен на топливо на автозаправочных станциях региона на основе сведений УФАС России по Мурманской области и Федеральной службы государственной статистики.

По данным регионального Управления ФАС, с 15 по 21 октября по сравнению с 1  июня  произошли следующие изменения оптовых цен:  ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» зафиксировано снижение цены на бензин марки АИ-92 - на 7,6%, АИ-95 - на 0,3%. ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цена бензина марки АИ-92 снизилась на 5,1%, АИ-95 выросла на 1,4%.

При этом розничные цены на бензин всех марок не изменились.

По данным Федеральной службы государственной статистики в сентябре средняя цена на бензин в регионе составила – 44,37 руб. (по России – 43,29 руб., по СЗФО – 43,84 руб.).

В абсолютных значениях рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 руб. (по России –  4,25 руб., по СЗФО – 4,44 руб.).

По сравнению с июнем текущего года произошло незначительное снижение цен в среднем по Мурманской  области   на 0,17 руб.  (по России – на 0,20 руб., по СЗФО – на 0,02 руб.).

А в это время, вчера первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что при росте нефтяных цен на мировом рынке для сдерживания роста внутренних цен на бензин может быть повышена экспортная пошлина, а также введены ограничения экспортных поставок. «Мы договорились с нефтеперерабатывающими компаниями о том, что если в следующем году цены на нефть будут расти, у нас есть несколько инструментов. Первое - ввести экспортную пошлину, которая сразу сделает невыгодным экспорт», - сказал он.

- Что происходит с ценами на бензин? Сейчас поскольку цены на него на внутреннем рынке достаточно стабильны, а рост цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов существенный, то все хотят экспортировать нефтепродукты за границу, у нас ничего не остаётся. Так вот мы введём в случае необходимости экспортную пошлину, есть такая возможность, - пояснил Силуанов. - …А во-вторых, мы можем сделать ограничения на экспортные поставки нефтепродуктов с тем, чтобы больше нефтепродуктов оставалось в России, и соответственно давление на цены наоборот было понижательным.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Леонид Прохорович Шиндин, отец Вовки.
26.10.18 20:29
Поправка к видеосюжету. В МБОУ Кадетская школа города Мурманска не готовят "юных мурманчан к поступлению в военные и гражданские: академии, институты и университеты... ", т. к. В ДАННОМ ОУ (!) НЕТ И
Комментарий к новости:Кадетская школа отмечает 65-летний юбилей
Киселев А. А., горожанин.
25.10.18 14:57
Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!! Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Гла
Комментарий к новости:Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска
Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
Комментарий к новости:Холодная осень продолжает притуплять внимание мурманских водителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 рубля-PRO ВалютуОфициальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 32-PRO ЭнергетикуА вдоль Серебрянской дороги ветряки стоят…-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДепутаты решают: предлагается определить отдельную категорию получателей социальной выплаты – граждан, которым назначена пенсия
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 317 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика