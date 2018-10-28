Рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 рубля

Министерство экономического развития Мурманской области продолжает проведение еженедельного мониторинга цен на топливо на автозаправочных станциях региона на основе сведений УФАС России по Мурманской области и Федеральной службы государственной статистики.

По данным регионального Управления ФАС, с 15 по 21 октября по сравнению с 1 июня произошли следующие изменения оптовых цен: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» зафиксировано снижение цены на бензин марки АИ-92 - на 7,6%, АИ-95 - на 0,3%. ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цена бензина марки АИ-92 снизилась на 5,1%, АИ-95 выросла на 1,4%.

При этом розничные цены на бензин всех марок не изменились.

По данным Федеральной службы государственной статистики в сентябре средняя цена на бензин в регионе составила – 44,37 руб. (по России – 43,29 руб., по СЗФО – 43,84 руб.).

В абсолютных значениях рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 руб. (по России – 4,25 руб., по СЗФО – 4,44 руб.).

По сравнению с июнем текущего года произошло незначительное снижение цен в среднем по Мурманской области на 0,17 руб. (по России – на 0,20 руб., по СЗФО – на 0,02 руб.).

А в это время, вчера первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что при росте нефтяных цен на мировом рынке для сдерживания роста внутренних цен на бензин может быть повышена экспортная пошлина, а также введены ограничения экспортных поставок. «Мы договорились с нефтеперерабатывающими компаниями о том, что если в следующем году цены на нефть будут расти, у нас есть несколько инструментов. Первое - ввести экспортную пошлину, которая сразу сделает невыгодным экспорт», - сказал он.

- Что происходит с ценами на бензин? Сейчас поскольку цены на него на внутреннем рынке достаточно стабильны, а рост цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов существенный, то все хотят экспортировать нефтепродукты за границу, у нас ничего не остаётся. Так вот мы введём в случае необходимости экспортную пошлину, есть такая возможность, - пояснил Силуанов. - …А во-вторых, мы можем сделать ограничения на экспортные поставки нефтепродуктов с тем, чтобы больше нефтепродуктов оставалось в России, и соответственно давление на цены наоборот было понижательным.