Рост цен на бензин на АЗС Мурманской области приостановился

Специалисты УФАС России по Мурманской области провели с 7 по 13 октября текущего года очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 43,47 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,23 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 48,90 руб. увеличение на 33 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 44,91 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,42 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 50,63 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92 в среднем 43,55 руб. увеличение на 10 коп. АИ-95 в среднем 46,55 руб. увеличение на 15 коп. Дт/зим в среднем 49,25 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 43,65 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 46,55 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 49,70 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,99 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 47,15 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 49,95 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,60 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,40 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 49,50 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 43,60 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 46,60 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 50,20 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 53700 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 55700 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 56500 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 55803 ру.б/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (снижение на 2000 руб./т); Дт/зим -55871 руб./т (изменений не зафиксировано).