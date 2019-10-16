И жить хорошо, и жить стали дольше!На открытии выставки музею передали пулемёт Дегтярёва образца 1943 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.10.19 13:50

Рост цен на бензин на АЗС Мурманской области приостановился

Специалисты УФАС России по Мурманской области провели с 7 по 13 октября текущего года очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

 АИ-92

в среднем 43,47 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,23 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 48,90 руб.

увеличение на 33 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

44,91 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,42 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,63 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

в среднем 43,55 руб.

увеличение на 10 коп.

АИ-95

в среднем 46,55 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/зим

в среднем 49,25 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 43,65 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,55 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 49,70 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,99 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,95 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,60  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,50 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,60  руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 53700 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 55700 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 56500 руб./т (изменений не зафиксировано). 

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 55803 ру.б/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (снижение на 2000 руб./т); Дт/зим -55871 руб./т (изменений не зафиксировано).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Д.О. Вернер
09.10.19 09:23
Да не храм городу пенсионеров нужен, а крематорий... Хорошей земли для могил нет на Севере...
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на бензин на АЗС Мурманской области приостановился-PRO ВалютуКурс евро вырос на 20 копеек, доллар укрепился на 9 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыДошло! В Госдуму внесён законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 233 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика