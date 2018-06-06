Рост цен на нефть поддерживает рубль

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США и на ожиданиях осторожного наращивания добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По данным API, за неделю, завершившуюся 1 июня, запасы нефти в США сократились на 2,028 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали меньшего снижения — на 1,824 миллиона. Неделей ранее институт сообщал о росте запасов в стране на 1,001 миллиона баррелей.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг возможного наращивания добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне потенциального снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. Эти опасения с конца мая являются главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи не приведёт к обвалу нефтяных котировок. «Маловероятно, что сотрудничество ОПЕК+ закончится на этом заседании. Страны ОПЕК+ обеспечат достаточно ограниченный уровень добычи, чтобы избежать падения цен, которое случилось 2014 году. В долгосрочной перспективе это должно оказывать поддержку ценам, даже если добыча в США продолжит расти», — приводит агентство «Market Watch» слова рыночного аналитика «Forex.com» Фавада Разакзады.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,0493 рубля. По отношению к последней сделке 5 июня доллар снизился на 10 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 6,71 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на полкопейки и составил 72,8056 рубля. К официальному курсу евро вырос на 29,26 копейки.