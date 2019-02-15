Рост цен на нефть поддерживает рубль на плаву

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, причем стоимость нефти марки Brent находится в районе максимума с осени 2018 года на фоне снижения добычи странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов с оптимизмом сегодня продолжают отыгрывать данные, опубликованные ранее на текущей неделе, о сокращении добычи странами ОПЕК. Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), среднесуточная добыча ОПЕК в январе упала до минимума почти за четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки. В целом ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки. По данным самой ОПЕК, она в январе сократила добычу нефти в месячном выражении сразу на 797 тысяч баррелей в сутки, до 30,81 миллиона баррелей в день, главным образом за счет снижения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Анголе.

Кроме того, под давлением находится экспорт нефти из Венесуэлы и Ирана из-за санкций со стороны США в отношении этих стран. Данные факторы помогают снизить опасения инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке.

Аналитик «Bank of America» Merrill Lynch, мнение которого приводит агентство «Рейтер», полагают, что «стоимость барреля нефти марки Brent в 2019 году будет составлять в среднем 70 долларов, чему способствуют добровольное (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ) и недобровольное (Венесуэла, Иран) сокращение поставок из стран ОПЕК».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,6585 рубля. По отношению к последней сделке 14 февраля доллар подрос на 1,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 11,56 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 4,12 копейки и составил 75,2338 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 18,67 копейки.