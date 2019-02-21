Мурманская область. Арктика21.02.19 11:16
Рост цен на репчатый лук, белокочанную капусту и картофель продолжает радовать северян
В Мурманской области с 12 по 18 февраля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,6%), белокочанную капусту (на 1,6), картофель (на 1,5), вермишель (на 1,3), морковь (на 1,2), сахарный песок (на 0,6), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).
Как отмечает Мурманскстат, за этот период куриные яйца подешевели на 3,2%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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