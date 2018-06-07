Мурманская область. Арктика07.06.18 11:48
Рост цен на репчатый лук оказался выше, чем снижение стоимости картофеля
Как сообщает Мурманскстат, с 29 мая по 4 июня текущего года наибольшее увеличение цен в Мурманской области зафиксировано на репчатый лук (на 6,1%), яблоки, сахарный песок (на 1,9), охлаждённые и мороженые куры (на 1,8), свежую белокочанную капусту (на 1,7), морковь, баранину, кроме бескостного мяса (на 1,1%).
Снижение цен отмечено на картофель (на 5,1%), куриные яйца (на 3,4), гречневую крупу (на 1,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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