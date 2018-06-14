Рост цен на репчатый лук продолжает удивлять северян

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 5 по 9 июня текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 8,9%), белокочанную капусту (на 8,2), морковь (на 6,2), сахарный песок (на 3,1), охлаждённую и мороженую куру (на 2,5), яблоки (на 1,8), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,0), пшено (на 0,7%).

Зафиксировано снижение цен на куриные яйца (на 2,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.