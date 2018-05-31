Мурманская область. Арктика31.05.18 15:02
Рост цен на репчатый лук заставил «плакать» домохозяек
Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 22 по 28 мая текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 6,4%), сахарный песок (на 4,0), яблоки (на 1,6), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).
Снижение цен отмечено на куриные яйца (на 1,8%), картофель (на 1,3), морковь (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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