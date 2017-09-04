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Мурманская область. Арктика04.09.17 13:15

Рост грузоперевозок по СМП сдерживают плохо развитая инфраструктура портов и сложные погодные условия

Плохо развитая инфраструктура портов, сложные погодные условия и отсутствие регулярной авиаразведки, которая была бы доступна судовладельцам, сдерживают рост грузоперевозок по Северному морскому пути. Такое мнение высказал ТАСС директор департамента флота «Дальневосточного морского пароходства» Владимир Чабров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Его (рост грузоперевозок по СМП. – Ред.) сдерживает в первую очередь инфраструктура портов, которые находятся на Северном морском пути. <...> Можно ли говорить об увеличении? Можно, потому что мы понимаем, что cевер - это углеводородное сырье, нефть, газ, уголь, и, если говорить о перспективах, то, как сообщал ранее гендиректор «Атомфлота» Вячеслав Рукша, объём грузопотока может увеличиться за счёт этого до 40 млн тонн к 2024 году и 80 млн тонн к 2029 году», - рассказал Чабров.

В качестве примера он привёл порт Певек, где из-за нехватки причалов и недостаточной глубины порта возникают сложности с заходом судов и организацией погрузо-разгрузочных работ, в связи с чем скапливается очередь из судов, ожидающих обработки. Также развитие судоходства в Арктике сдерживают сложные и порой непредсказуемые природные условия, процессы формирования ледяного покрова, ограниченная достоверность гидрометеорологической информации в Арктике и отсутствие регулярной авиаразведки, доступной рядовому судовладельцу.

Чабров отметил, что структура того, что завозят на Северный морской путь, практически не меняется. «Основные клиенты там - нефтегазовые, угольные компании, которые завозят в первую очередь оборудование, технику, снабжение», - пояснил он. Помимо этого, он упомянул Министерство обороны, которое занимается восстановлением инфраструктуры, завозом строительных и военных грузов, а также техники для производства работ.

Он отметил, что говорить об объёме перевозок по Северному морскому пути в нынешнем сезоне пока рано, так как он ещё не завершился. В прошлом году общий объём перевозок по нему составил около 6,9 млн тонн.

Развитие Арктики и Северного морского пути, проблемы, перспективы и конкретные шаги будут обсуждаться на профильной сессии «Развитие Северного морского пути. От слов к делу» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Третий Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 6-7 сентября. 

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