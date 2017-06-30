Рост мошеннических розничных кредитов в I квартале связан прежде всего с ростом выдач

В России разморозка розничного кредитования, объявленная банками в этом году, привела к росту доли мошеннических кредитов. Так, по данным совместного исследования БКИ «Эквифакс» и сервиса онлайн-кредитования «Е заём», число вновь выданных потенциально мошеннических банковских кредитов (в сегментах POS-кредитов и необеспеченных кредитов наличными) составило 37,8 тысячи штук. В результате их совокупная доля в новых выдачах составила 0,11%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. К кредитам с признаками мошенничества авторы исследования относят ссуды, по которым не было сделано ни одного платежа в течение трёх месяцев с момента выдачи, пишет «Коммерсант».

Как указывает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, в I квартале рост потенциально мошеннических розничных кредитов связан прежде всего с ростом выдач. Согласно исследованию, в результате начала банками разморозки кредитования, выдача потребкредитов (за исключением карточных) выросла на 18%, всего в I квартале было выдано 3,4 млн штук таких кредитов, против 2,9 млн штук за аналогичный период прошлого года. Данные о существенном росте выдач необеспеченных розничных ссуд (кроме карт) подтверждает и статистика другого БКИ ОКБ.

Согласно его статистике, в I квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого выдачи выросли на 21%. Долю «мошеннических» кредитов в новых выдачах за I квартал в ОКБ ещё не оценивали, по итогам первых двух месяцев года она составила 0,37%.

Банкиры также связывают рост доли кредитов с признаками мошенничества в новых выдачах с разморозкой кредитования. В сегменте POS-кредитования несколько банков, стремясь увеличить свою долю на рынке, ослабили критерии оценки заёмщиков, и это привлекло в том числе недобросовестных граждан, отмечает зампред правления ОТП-банка Александр Васильев.

Впрочем, эксперты не исключают влияния на рост числа кредитов с признаками мошенничества продолжающегося процесса обеднения граждан. Как отмечала ранее глава Счётной палаты Татьяна Голикова, рост числа бедных может иметь негативные последствия для российской экономики в текущем году. По её словам, в I квартале 2017 года за чертой бедности находились 15% граждан, или 22 млн человек, а это больше, чем годовые показатели 2016 года.