Рост производительности труда в Мурманской области превышает среднероссийский уровень. Пока

Росстат опубликовал официальную статистическую информацию для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

По итогам 2016 года Мурманская область занимает 37-е место в Российской Федерации среди 85 субъектов и 6-е место по СЗФО по росту производительности труда.

Но если смотреть на динамику показателей, то отчётливо видно, что в Мурманской области идёт снижение производительности труда, а по России – рост.