Мурманская область. Арктика24.03.18 07:20
Рост производительности труда в Мурманской области превышает среднероссийский уровень. Пока
Росстат опубликовал официальную статистическую информацию для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
По итогам 2016 года Мурманская область занимает 37-е место в Российской Федерации среди 85 субъектов и 6-е место по СЗФО по росту производительности труда.
Но если смотреть на динамику показателей, то отчётливо видно, что в Мурманской области идёт снижение производительности труда, а по России – рост.
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