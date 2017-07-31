Рост рыбопереработки происходит на фоне увеличения вылова и выращивания товарной рыбы и морепродуктов

За январь-июнь 2017 года производство рыбной продукции в России, по предварительным данным Росстата, выросло на 4,3% и достигло 2 млн 654,7 тысячи тонн (за январь-июнь 2016 года – 2 млн 545,2 тысячи тонн).

Увеличение произошло за счёт производства: рыбы, приготовленной или консервированной другим способом, кроме готовых блюд из рыбы, – на 5%, до 169,4 тысячи тонн; рыбы мороженой – на 4,2%, до 1,431 млн тонн; консервов рыбных в масле – на 6,7%, до 31 тысячи тонн; ракообразных мороженых – на 14,6%, до 31,0 тысячи тонн.

За этот же период, январь-июнь 2017 года, российскими рыбаками было добыто на 3,3% больше показателя на аналогичную дату прошлого года – 2,428 млн тонн.

Вместе с тем, на 36% увеличился объём производства продукции аквакультуры (товарной рыбы и морепродуктов): за первое полугодие выращено почти 60 тысячи тонн.