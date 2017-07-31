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Мурманская область. Арктика31.07.17 15:52

Рост рыбопереработки происходит на фоне увеличения вылова и выращивания товарной рыбы и морепродуктов

За январь-июнь 2017 года производство рыбной продукции в России, по предварительным данным Росстата, выросло на 4,3% и достигло 2 млн 654,7 тысячи тонн (за январь-июнь 2016 года – 2 млн 545,2 тысячи тонн).

Увеличение произошло за счёт производства:  рыбы, приготовленной или консервированной другим способом, кроме готовых блюд из рыбы, – на 5%, до 169,4 тысячи тонн;  рыбы мороженой – на 4,2%, до 1,431 млн тонн;  консервов рыбных в масле – на 6,7%, до 31 тысячи тонн; ракообразных мороженых – на 14,6%, до 31,0 тысячи тонн.

За этот же период, январь-июнь 2017 года, российскими рыбаками было добыто на 3,3% больше показателя на аналогичную дату прошлого года – 2,428 млн тонн.

Вместе с тем, на 36% увеличился объём производства продукции аквакультуры (товарной рыбы и морепродуктов): за первое полугодие выращено почти 60 тысячи тонн.

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Последние комментарии

Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
Комментарий к новости:Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт
Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
Комментарий к новости:Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
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