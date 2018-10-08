Ростехнадзор проверяет отопление в регионе

В ходе оперативного совещания 8 октября губернатор Мурманской области Марина Ковтун обратила внимание правительства региона и муниципалитетов на то, что со 2 октября Северо-Западное управление Ростехнадзора приступило к проверкам готовности муниципальных образований к отопительному периоду. Результатом этих проверок станет акт готовности муниципалитета к зиме.

Контрольные даты завершения подготовки к отопительному периоду: 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых предприятий; 15 ноября – для муниципальных образований в целом.

Замминистра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина в своём выступлении отметила текущие проблемы с формированием нормативного запаса топлива в Оленегорске, а также недостаточность средств, выделенных на эти цели в ЗАТО Заозёрск.

Как сообщил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, проблема с топливом в Оленегорске оперативно решается. Это подтвердил и глава Оленегорска Олег Самарский, заверивший, что никаких трудностей с обеспечением теплоснабжения города не возникнет.