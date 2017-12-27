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Мурманская область. Арктика27.12.17 16:10

«Ростелеком» и Стратегическое партнерство «Северо-Запад» совместно будут работать над программой «Цифровая экономика» в Мурманской области

27 декабря в Петербурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и Макрорегиональным филиалом «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». Подписи под документом поставили исполнительный директор Стратегического партнерства Алексей Багаряков и вице-президент Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко.

В рамках подписанного Соглашения стороны утвердили «дорожную карту», направленную на реализацию программ «Устранение цифрового неравенства» и «Умный город» на территории СЗФО.

В 2018 году «Ростелеком» продолжит масштабную работу по обеспечению доступности услуг связи для людей, проживающих в удаленных и труднодоступных районах округа с численностью от 250 до 500 человек. При содействии Стратегического партнёрства «Северо-Запад» это программа будет инкорпорирована в Стратегию социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа.

«Трудно переоценить масштаб и важность работы, которую берется выполнить «Ростелеком» в нашем макрорегионе. Компания серьезно занимается развитием сети в населенном пункте, в том числе подключает «точки доступа». В то время как задачей Стратегического партнёрства «Северо-Запад» является привлечение дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры. Решение этих вопросов взял на себя наш проектный офис «Цифровая экономика», – отметил Исполнительный директор Стратегического партнерства Алексей Багаряков.

В рамках федерального проекта «Цифровая экономика» и в контексте подписанного Соглашения партнеры совместными усилиями будут способствовать развитию цифровой экономики по направлениям: ЖКХ, электроэнергетика, транспорт и экология. Цель Стратегического партнёрства «Северо-Запад» создать комфортную среду для взаимодействия этих структурных подразделений в регионах СЗФО, в том числе в Мурманской области, выстроив единую систему коммуникации и базу данных. Реализацией наработок проектного офиса «Цифровая экономика» Стратегического партнёрства «Северо-Запад» как макрорегионального оператора программы будут заниматься филиалы «Ростелекома» на местах.

«Наше партнерство – это не разовая акция, а шаг к планомерному и долгосрочному сотрудничеству. Мы вместе сегодня строим цифровое будущее России. Крупнейшая телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома», уникальный опыт нашей компании по реализации масштабных государственных проектов, в том числе и по «Устранению цифрового неравенства», помогут созданию единой системы управления и городским пространством. Реализация программы «Умный город» повысит качество жизни горожан, комфортность среды и их безопасность с помощью современных технологий», – прокомментировал подписание Соглашения вице-президент Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко.

Кроме того, сегодня на утверждении губернаторов субъектов СЗФО находится программа, разработанная проектным офисом «Цифровая экономика» Стратегического партнёрства «Северо-Запад» совместно с «Ростелекомом», по внедрению цифровой интерактивной платформы (ЦИП) в городах макрорегиона. С первого февраля 2018 года, сразу после согласования программы с регионами, проектный офис переведет работу в практическую плоскость, и до конца первого квартала будет определен населенный пункт, где начнётся тестирование проекта по внедрению ЦИП. На сегодняшний день в приоритетном порядке рассматриваются варианты в Ленинградской области.

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