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Мурманская область. Арктика08.06.19 07:30

«Ростелеком» поможет сделать Заполярье умным регионом

Правительство Мурманской области и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в создании и реализации пилотного проекта «Умный регион». Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Стратегически важный для региона проект затрагивает интересы более 740 тысяч мурманчан: он направлен на цифровизацию всех сфер жизнедеятельности, в том числе на повышение качества получения государственных и муниципальных услуг, эффективности принятия управленческих решений региональной властью и распоряжения ресурсами субъекта.

Соглашение усилит ранее достигнутые с правительством региона договоренности о развитии умных технологий в Мурманской области. Так, «Ростелеком» запустил в работу комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН) и систему экстренного вызова оперативных служб по единому номеру 112. В 2018 году компания реализовала в регионе пилотный энергосервисный проект: специалисты установили на областной станции переливания крови индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с погодным регулированием, запустили систему диспетчеризации, удаленного мониторинга работы ИТП и сбора показаний энергопотребления. Автоматика выстраивает оптимальную температуру в помещениях: зимой с такой системой не холодно, летом – не жарко. Благодаря умному расходованию тепловой энергии учреждение будет экономить на оплате ресурсов.

«Ростелеком» продолжит внедрять инновационные решения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в регионе, входящем в Арктическую зону РФ.

 

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