«Роза ветров» - юные мурманчане воплощают в жизнь свои проекты на городских клумбах

В рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» учащиеся образовательных учреждений областного центра создавали творческие работы оригинальных решений по формированию комфортной городской среды в родном городе. Презентация детских дизайн-проектов состоялась в мае этого года, идеи уже получают отражение в городской среде.

Так, клумба у гостинично-делового центра «Арктика» будет выполнена по эскизу ученицы 5 класса школы № 1 Алины Лебедь. Юная мурманчанка предложила организовать цветочную композицию «Роза ветров».

В настоящее время специалисты заканчивают оформление клумбы. К слову, она будет украшена 25 тысячами саженцев различных цветов и растений. Второй этап – установка букв, обозначающих стороны света.

Важно, что для оформления городских клумб используются морозоустойчивые растения: календула, львиный зев, маргаритка, петуния, бархатцы, виола. Все они хорошо переносят переменчивую мурманскую погоду.

– Мы всегда прислушиваемся к мнению мурманчан, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Это не единственное обновление, которое будет реализовано в городе по эскизам детей, участвующих в проекте «Город Мурманск. Начинается с тебя» – этим летом горожан ждет еще несколько сюрпризов.

Цветочная кампания продолжается. Всего в Мурманске в этом году будет высажено 140 тысяч растений.