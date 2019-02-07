Рожаем меньше, умираем чаще, торопимся покинуть Кольский край

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, сокращение численности женщин репродуктивного возраста в Мурманской области по-прежнему влияет на снижение рождаемости в 2018 году. По предварительным данным за десять месяцев прошлого года в регионе родились 6208 детей, что на 5,5% меньше чем за аналогичный период 2017 года (6572 ребёнка). Коэффициент рождаемости составил 9,9 родившихся на 1000 населения против 10,4 в 2017 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона сдерживают негативную динамику показателей смертности. Число умерших составило 7083 человека против 7030 человек в январе-октябре 2017 года, общий коэффициент смертности - 11,3 умерших на 1000 населения против 11,1 В 2017 году.

В январе-октябре 2018 года естественная убыль населения области составила 875 человек (в аналогичном периоде 2017 года - 458 человек). Коэффициент естественной убыли населения сложился в размере 1,4 человека на 1000 населения (в январе-октябре 2017 года - 0,7).

В регионе по-прежнему сохраняется миграционная убыль населения, которая за десять месяцев прошлого года составила 3346 человек, превысив уровень предыдущего года на 11% (в январе-октябре 2017 года — 3006 человек). В структуре миграционной убыли населения по возрастному составу преобладает население старше трудоспособного возраста.