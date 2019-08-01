Рожаем меньше, умирает больше, миграционная убыль населения сохраняется

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в январе-мае 2019 года в Мурманской области сохранилась тенденция снижения рождаемости в связи с продолжающимися структурными изменениями в составе населения. По предварительным данным за пять месяцев текущего года в регионе родилось 2686 детей, что на 10% меньше, чем в январе-мае 2018 года (2989 человек). Коэффициент рождаемости составил 8,7 родившихся на 1000 населения против 9,6 в 2018 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона направлены на сдерживание негативной динамики показателей смертности. Число умерших за пять месяцев т.г. превысило показатель за соответствующий период предыдущего года на 2% (3715 человек против 3655 человек в январе-мае 2018 года). Общий коэффициент смертности составил 12 умерших на 1000 населения против 11,7 в 2018 году.

Естественная убыль населения составила 1029 человек (в январе-мае 2018 года – 666 человек). В регионе сохраняется миграционная убыль населения, которая в январе-мае 2019 года составила 1146 человек (в январе-мае 2018 года – 1227 человек). Численность прибывших и выбывших граждан сократилась на 4%.