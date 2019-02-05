Рождаемость снизилась, в России отмечается естественная убыль населения

По итогам 2018 года в России наблюдается естественная убыль населения, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании в Нальчике. По его словам, если раньше удавалось достичь естественного прироста населения, то сейчас показатели рождаемости снизились. В связи с этим главные цели для Министерства труда и соцзащиты - решение задач, озвученных Владимиром Путиным в майском указе, добавил глава ведомства.

«Это достижение естественного прироста и, соответственно, снижение уровня бедности, улучшение показателей жизни, повышение благосостояния граждан. Поэтому всё, что касается национального проекта «Демография», — это комплексная история», - проводит РИАН слова министра. Он отметил глава ведомства, показатели рождаемости на Северном Кавказе, в частности, также снижаются, в некоторых из этих регионов они даже ниже, чем в целом по России.