Рождение опорного университета Мурманской области начинается с задержки выплат заработной платы

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы работникам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Мурманский государственный технический университет». В ходе проверки установлено, что в университете имеется задолженность по выплате заработной платы и иных выплат за июнь 2017 года перед 1006 работниками в размере 22 млн рублей.

Наличие задолженности по заработной плате перед работниками ФГБОУ ВО «МГТУ» является грубейшим нарушением их права на вознаграждение за труд, предусмотренного ст. 37 Конституции Российской Федерации.

В целях устранения нарушений трудового законодательства и восстановления нарушенных прав работников образовательного учреждения прокуратурой округа руководителю ФГБОУ ВО «МГТУ» внесено представление с требованием о выплате заработной платы и начисления процентов в связи с несвоевременной выплаты.