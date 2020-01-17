«Рождественская сказка» - фестиваль с незабываемой атмосферой

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев принял участие в открытии городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка». Организаторами мероприятия выступили комитет по образованию администрации города Мурманска совместно с Мурманской и Мончегорской епархией Русской православной церкви.

Такие мероприятия проводятся в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания, через знакомство с православной культурой и бережное отношение к традициям.

– Это традиционный фестиваль, интерес к которому с каждым годом только растет, – отметил Андрей Сысоев. – Важно, что актовый зал школы № 49, где сегодня выступают юные актеры, полностью обновился и соответствует всем современным требованиям.

Впервые фестиваль прошел в 2016 году и был посвящен 100-летию города Мурманска. Ежегодно в нем принимают участие более 100 учащихся и воспитанников приходских воскресных школ. Сегодня спектакли и постановки представили ученики 9 образовательных учреждений и воспитанники 3 воскресных школ нашего города. Возрастной состав участников фестиваля от 5 до 17 лет.

По итогам выступлений творческие коллективы и участники фестиваля были награждены памятными призами и дипломами.