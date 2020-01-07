Рождественские гулянья в «Сказке»

В Мурманске состоялись народные гулянья, посвященные встрече Рождества Христова. В детском городке «Сказка» для жителей и гостей заполярной столицы выступили вокальные и хореографические коллективы.

Организаторы приготовили разнообразные игры, конкурсы для детей и взрослых, рождественские колядования, которые никого не оставили равнодушным.

Победители конкурсной программы получили памятные подарки и сладкие призы, кроме того, для всех желающих прошёл мастер-класс по колокольному звону.