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Мурманская область. Арктика07.01.20 15:20

Рождественские гулянья в «Сказке»

В Мурманске состоялись народные гулянья, посвященные встрече Рождества Христова. В детском городке «Сказка» для жителей и гостей заполярной столицы выступили вокальные и хореографические коллективы.

Организаторы приготовили разнообразные игры, конкурсы для детей и взрослых, рождественские колядования, которые никого не оставили равнодушным.

Победители конкурсной программы получили памятные подарки и сладкие призы, кроме того, для всех желающих прошёл мастер-класс по колокольному звону.

 

 

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