«Рождественские встречи» состоялись в Мурманской областной научной библиотеке

В Мурманской областной научной библиотеке состоялись традиционные «Рождественские встречи» для читателей старшего поколения. Темой вечера стала история рождественских и новогодних открыток. Гости узнали об истории появления рождественских открыток в России, о художниках-иллюстраторах, работавших над их созданием, годах забвения и возрождения новогодних открыток.

О своих коллекциях и самых интересных экспонатах рассказали филокартисты Валентина Чапенко, Нина Саранцева и Ольга Плюснина. Гости литературно-музыкального вечера были удивлены разнообразием старинных открыток и смогли рассмотреть их во всех подробностях.

Музыкальным подарком для посетителей библиотеки стало выступление студенток Мурманского колледжа искусств Полины Игнашовой и Натальи Филипповой, которые исполнили на гитарах произведения классической музыки. Мурманская певица Наталья Васильева в сопровождении студии «Ренессанс» порадовала слушателей прекрасными романсами.

Северяне проявили большой интерес к выставке изданий из фонда библиотеки, на которой были представлены прекрасно изданные художественные альбомы, подробно и наглядно раскрывающие историю открыток и зимних праздников.