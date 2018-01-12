«Рождественские встречи» в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

14 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Рождественские встречи». В этот день праздничное настроение мурманчанам и гостям города подарят фольклорный ансамбль «Беломорье» и хор ветеранов «Встреча друзей».

В их исполнении прозвучат поморские колядки, рождественские и народные поморские песни, песни советских композиторов о любви, счастье, шуточные народные песни, стихи с пожеланиями удачи и успехов в Новом году.

Участницы фольклорного ансамбля «Беломорье» познакомят зрителей с рождественскими традициями Терского берега и расскажут, как славили на Рождество хозяев дома, как гадали.