Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают расти

По данным мониторинга цен Росрыболовства, с 4 по 10 марта текущего года в оптовом сегменте внутреннего рынка страны цены на мороженую рыбу стабилизировались или снижались.

На Северо-Западе России конъюнктура мирового рынка и хорошие темпы промысла способствовали удешевлению трески – на 1%, до 280 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент практически не изменились. Пикшу, продавали, как и неделю ранее, за 205 рублей, скумбрию – за 128 рублей, атлантическую сельдь – за 78 рублей.

Розничные цены продолжают расти. В период с 19 по 25 февраля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,1%. В сравнении с началом года цены остаются выше на 1,6%.