Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную уменьшаются

По данным мониторинга Росрыболовства, за прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу демонстрировали разнонаправленную динамику.

На северо-западе сохранялась тенденция к укреплению цен на скумбрию, обусловленная ростом закупок со стороны переработчиков и организаций розничной торговли. Её стоимость увеличилась на 4,7% – до 135 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы сохранились на прежнем уровне: стоимость трески составила 260 рублей, пикши – 175 рублей, атлантической сельди – 75 рублей.

Розничные цены снижаются: с 3 по 9 декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,1%.