Мурманская область. Арктика16.12.19 12:01
Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную уменьшаются
По данным мониторинга Росрыболовства, за прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу демонстрировали разнонаправленную динамику.
На северо-западе сохранялась тенденция к укреплению цен на скумбрию, обусловленная ростом закупок со стороны переработчиков и организаций розничной торговли. Её стоимость увеличилась на 4,7% – до 135 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы сохранились на прежнем уровне: стоимость трески составила 260 рублей, пикши – 175 рублей, атлантической сельди – 75 рублей.
Розничные цены снижаются: с 3 по 9 декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,1%.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-
Последние комментарии
Vjhtvfy
15.12.19 12:09
Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР?
НИКОЛАЙ РУДЕНКО
14.12.19 11:34
Очень полезное для общества занятие. Дорогие ЗАПОЛЯРНИКИ я вот сижу, ЧИТАЮ, ЧТО ТАМ У вас ПРОИСХОДИТ И ЧЕСТНОЕ СЛОВО, НЕМНОГО ЗАВИДНО ОТ ТОГО, ЧТО У
Комментарий к новости:Центр, где помогают всем, отмечает 10-летие
NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
-Скоро в эфире13:00«ОСА». Художественный сериал, 92 серия (16+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиРозничные цены на рыбу мороженую неразделанную уменьшаются-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 21 копейку, евро – на 8 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХВ Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-Нам интересно Ваше мнение05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 523 человека