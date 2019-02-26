Розничные цены на рыбу стабилизировались

По данным мониторинга цен Росрыболовства, с 18 по 25 февраля текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали разнонаправленную динамику.

На Северо-Западе страны продолжала дешеветь треска под влиянием роста предложения рыбы свежего вылова и укрепления курса рубля. Её стоимость снизилась на 1,4%, до 283 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились. Килограмм пикши продавали, как и неделю ранее, за 205 рублей, скумбрии – 128 рублей, сельди атлантической – 78 рублей.

Розничные цены стабилизировались: в период с 12 по 18 февраля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную не изменился.