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Мурманская область. Арктика13.02.18 16:19

Рубцовские чтения состоялись в Апатитах

В  Апатитах состоялись III областные Рубцовские чтения. Их организаторами выступили Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманская областная детско-юношеская библиотека и Централизованная библиотечная система города Апатиты.

Гостей и участников Рубцовских чтений принимали в Городской библиотеке имени Л.А. Гладиной, которая вот уже двадцать пять лет является центром притяжения почитателей творчества Николая Рубцова.

Открылись чтения ярким и эмоциональным выступлением воспитанников детского сада «Семицветик», которые представили литературную композицию на тему «морских» стихотворений Н. Рубцова.

Непременные участники чтений – писатели и поэты. В этот день в библиотеке звучали трогательные слова о Николае Рубцове, задушевные строки его стихотворений и произведения, посвященные замечательному поэту. Их читали мурманские авторы Дмитрий Коржов, Николай Васильев, Марина Чистоногова, вологжанин Леонид Вересов, представители Апатитского ЛИТО «Хибины» и молодежного поэтического клуба «Плитк@».

Исследователь творчества Николая Рубцова – писатель Леонид Вересов представил слушателям новый сборник «Поэт Николай Рубцов и Северо-Западное книжное издательство. Документальные истории издания стихов «Лирика» и «Душа хранит», книгу Анатолия Бесперстых «Словарь эпитетов Николая Рубцова» с дарственной надписью автора одной из вступительных статей, а также подарил ротапринтное издание стихов поэта «Лирика»(1965).

На празднике прозвучали песни на стихи Николая Рубцова в исполнении мурманчан Николая Вернуся и Игоря Кокшарова, апатитского барда Игоря Панасенко.

С приветственным словом к участникам Рубцовских чтений обратилась директор областной детско-юношеской библиотеки Валентина Махаева, которая поблагодарила организаторов за прекрасный поэтический праздник и многолетнее сохранение традиций Рубцовских чтений и вручила Елене Ходотовой, заведующей Городской библиотекой имени Л.А. Гладиной, памятный символ.

III областные Рубцовские чтения стали прекрасной возможностью вспомнить замечательных авторов Кольского края: Виталия Маслова, Николая Колычева, Виктора Тимофеева, Владимира Смирнова. На встрече состоялась презентация документального фильма Александра Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвященного памяти недавно ушедшего Николая Колычева.

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