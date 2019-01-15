Рубль держится на фоне падения цен на нефть днём ранее

Мировые цены на нефть растут сегодня утром после падения днём ранее более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник на рынке «чёрного золота» отмечается коррекционный рост после того, как слабые данные по внешней торговле Китая вызвали у трейдеров опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики и привели к падению цен на нефть более чем на 2% по итогам понедельника.

Поддержку ценам на нефть оказывают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти - суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Аналитики «J.P. Morgan», мнение которых приводит агентство «Рейтер», считают, что сокращение добычи странами ОПЕК+, санкции против Ирана и замедление роста добычи нефти в США должны поддержать цены на нефть.

«Экспорт (нефти. - Ред.) из Ирана уже резко упал и, вероятно, останется на уровне около 1,3 миллиона баррелей в день в 2019 году, что на 1,3 миллиона баррелей в день ниже среднего показателя в первом полугодии 2018 года», — отметил в свою очередь банк «HSBC».

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 67,0611 рубля. По отношению к последней сделке 14 января доллар снизился на 1,39 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 13 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 1,91 копейки и составил 76,9216 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился - на 14,76 копейки.