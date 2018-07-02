Рубль дешевеет на фоне падения цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются более чем на 1% на фоне перспектив повышения добычи сырья Саудовской Аравией в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Рынок нефти в понедельник отыгрывает новости вокруг Саудовской Аравии. Так, Трамп заявил в «Twitter», что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей. Позже Белый дом скорректировал заявление президента и уточнил, что король только подтвердил возможность использования резервов добычи нефти в случае необходимости.

Ещё одной темой, которая оказывает определенное влияние на настроения участников торгов, остается Иран и перспективы восстановления американских санкций в отношении страны. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил 1 июля, что власти страны позволят частному сектору экспортировать нефть для противодействия санкциям США. Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы США, дав возможность Ирану продавать нефть на необходимом уровне.

Аналитики консалтинговой фирмы FGE, мнение которых приводит агентство «Рейтер», полагают, что в связи со сложившейся обстановкой вокруг Ирана есть риск потерять экспорт нефтепродуктов из страны объёмом 2,4-2,7 миллиона баррелей в день к концу года. «Мы должны быть готовы к возможной сильной волатильности цен», — добавили эксперты.

Рубль дешевеет к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1132 рубля. По отношению к последней сделке 29 июля доллар подрос на 34,32 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 35,67 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии прибавил 19,8 копейки и составил 73,488 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 49,59 копейки.