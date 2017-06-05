Рубль крепнет на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на новостях о прекращении дипломатических отношений четырех арабских стран с Катаром, свидетельствуют данные торгов.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ 5 июня утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

Альянс стран перешел к закрытию доступа страны в Персидский залив, что вызвало напряженность в крупнейшем в мире нефтедобывающем регионе, сообщает «Bloomberg».

Инвесторы также обратили внимание на статистику американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». По итогам завершившейся 2 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на восемь штук, или на 0,88%, до 916 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,52% - до 733 единиц, газодобывающих - уменьшилось на три, или на 1,62% - до 182 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 508 штук, или более чем в 2,25 раза.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 56,4664 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 22,12 копейки. К последней сделке 2 июня доллар подешевел на 19,11 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, почти не изменился и составил 63,6036 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро упал на 30,64 копейки.