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Мурманская область. Арктика23.03.18 10:34

Рубль начал день ростом к доллару и снижением к евро

Мировые цены на нефть сегодня утром в плюсе на новостях о том, что сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), продолжится в 2019 году и далее, свидетельствуют данные торгов.

По словам трейдеров, которые передает агентство «Рейтер», рынок позитивно воспринял слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ продолжится в 2019 году и далее, а темпы, с которыми сокращаются запасы нефти, могут быть неустойчивыми в 2019 году.

Удорожание нефти следует также за удешевлением сырья вечером 22 марта почти на 1% на фоне опасений по глобальной торговой войне. Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,1690 рубля. По отношению последней сделке 22 марта  доллар снизился на 7,60 копейки. Однако к официальному курсу американская валюта подорожала на 33 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии евро вырос на 12,34 копейки и составил 70,5734 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро подорожал на 26,34 копейки.

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