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Мурманская область. Арктика16.03.18 10:25

Рубль начал день снижением

Цена нефти незначительно снижается сегодня утром после роста днём ранее, поскольку инвесторы продолжают оценивать новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по глобальному спросу и предложению сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов продолжают оценивать прогноз МЭА по состоянию мирового рынка нефти. В частности, инвесторы обратили внимание на ожидания организации по росту предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК: МЭА прогнозирует, что показатель увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня 2017 года, до 59,9 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, агентство указало на то, что общий объём предложения на мировом рынке нефти в феврале оказался на 740 тысяч баррелей в сутки выше в годовом выражении за счёт увеличения добычи в США, достигнув уровня в 97,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА также сообщило, что по итогам января избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по сравнению с их средним пятилетним значением составил 53 миллиона баррелей. В месячном выражении запасы выросли (впервые с июля) на 18 миллионов баррелей, до 2,871 миллиарда баррелей.

«Рост запасов, несмотря на усилия ряда стран во главе с ОПЕК, указывает на рост предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего экономиста «Mitsubishi UFJ Research and Consulting» Томомичи Акуты.

Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине, реагируя на ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,5047 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 48,58 копейки. К последней сделке 15 марта  доллар подорожал на 4,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 30,74 копейки и составил 70,8225 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился на 14,50 коп.

Комментарии

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№ 214.03.18 08:51 - иринаесли собак неподкармливать они еще злее будут
№ 114.03.18 00:50 - АлексНе будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе свистнет...
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14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
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