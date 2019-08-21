Рубль начал реагировать на рост цен на «чёрное золото»

Цены на нефть растут сегодня утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Поддержку рынку оказали данные API, которые показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 3,5 миллиона баррелей после внезапного роста неделей ранее. Аналитики ждали менее значительного сокращения запасов. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,9 миллиона баррелей.

«Данные по запасам в США на текущей неделе снова станут более важным фактором для рынка, чем обычно, учитывая, что пиковый автосезон в США приближается к концу», - считает управляющий партнер «VM Markets» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне повышения мировых цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,2672 рубля. По отношению к последней сделке 20 августа доллар снизился почти на 30 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 51,68 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии опустился на 39,17 копейки и составил 73,4758 рубля. К официальному курсу евро подешевел на полрубля.