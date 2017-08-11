Рубль начал снижение на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают снижение, так как инвесторы по-прежнему отыгрывают данные четверга о росте добычи в странах ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

10 августа был опубликован доклад ОПЕК, согласно которому страны организации в июле нарастили добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем - до 32,869 миллиона баррелей в день. Динамика объясняется ростом нефтепроизводства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. Снижение добычи отмечалось в Ираке, Анголе и Венесуэле.

Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок. «Проблемы с добычей ... оказывают давление на цены, так как данные демонстрируют рост добычи в Ливии в июле до максимального уровня за весь год», - комментируют ситуацию аналитики банка «ANZ», слова которых приводит агентство «Рейтер».

Трейдеры также ожидают данных американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» о числе буровых установок в США по итогам недели.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,2501 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 32 копейки. К последней сделке в четверг доллар подорожал на 14 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 59,37 копейки и составил 70,8614 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 9,14 копейки.