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Мурманская область. Арктика01.02.19 10:26

Рубль начал торги февраля со снижения к доллару и евро

Мировые цены на нефть растут сегодня утром после новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания инвесторов в пятницу оказалось заявление Министерства коммерции КНР, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США 30-31 января сторонам удалось добиться важного прогресса. На этом фоне трейдеры надеются на скорое разрешение продолжительного торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик.

Кроме того, поддержку ценам на нефть продолжает оказывать ситуация вокруг Венесуэлы. США 28 января объявили о введении санкций в отношении нефтяной компании «PDVSA», заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, ещё 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

«Последние американские санкции могут привести к потере экспорта венесуэльской нефти в США объёмом 500 тысяч баррелей в день», - отметили аналитики банка «Citi», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,6081 рублей. По отношению к последней сделке 31 января доллар вырос на 20,81 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 25 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 22,73 копейки и составил 75,0673 рубля. Однако к официальному курсу евро подешевел на 13,33 копейки.

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