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Мурманская область. Арктика01.11.17 10:20

Рубль начинает день ростом

Стоимость нефти сегодня утром показывает положительную динамику, оставаясь в районе максимальных отметок за последние два года, на ожиданиях продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также на новых данных Американского института нефти (API) о снижении недельных запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на статистику Американского института нефти (API) по запасам нефти в США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 5,1 миллиона баррелей, запасы бензина при этом сократились на 7,7 миллиона баррелей, дистиллятов - на 3,1 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ожидают данных о запасах нефти в США за неделю от Министерства энергетики страны в среду. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 октября, снизились на 1,756 миллиона баррелей, или на 0,38% - до 455,544 миллиона баррелей.

Курс доллара в среду демонстрирует умеренную положительную динамику по отношению к мировым валютам в свете ожидания инвесторами решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке, которое будет озвучено вечером, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания рынков сегодня находится двухдневное заседание ФРС США, итоги которого станут известны вечером. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на уровне 1-1,25% годовых. Также рынок ждет статистики от американского Института управления поставками, который опубликует данные по индексу деловой активности в промышленности США. Ожидается, что показатель в октябре снизился до 59,5% с сентябрьского уровня в 60,8%.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.00 мск среды снижался на 0,07 рубля - до 58,25 рубля, курс евро - на 0,12 рубля, до 67,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

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