Рубль начинает день с падения

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на фоне неопределенности судьбы сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, а также на отраслевых новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают ждать встречу министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи «чёрного золота», входящих и не входящих в ОПЕК. Заседание состоится 30 ноября в Вене. В преддверии встречи, 29 ноября, пройдёт заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Вчера министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что практически все страны сделки выступают за ее продление. Тем не менее трейдеры сохраняют осторожность, так как нет уверенности, будет ли в итоге продлено соглашение на встрече в Вене и на какой срок.

Давление на стоимость марки WTI оказывают новости о восстановлении работы трубопровода «Keystone» компании «TransCanada» после ремонта.

Рубль сегодня утром дешевеет к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,5334 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 25,61 копейки. К последней сделке 27 ноября доллар прибавил 3,59 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 19,47 копейки и составил 69,6904 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 9,79 копейки.