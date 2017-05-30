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Мурманская область. Арктика30.05.17 10:30

Рубль начинает день со снижения к доллару и роста к евро

Мировые цены на нефть, как и вчера утром, сегодня  слегка снижаются на фоне вновь появившихся ожиданий отдельных инвесторов дальнейшего роста предложения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Агентство «Рейтер» обращает внимание на стабильный рост числа буровых установок в США. Как сообщала 26 мая нефтесервисная компания «Baker Hughes», по итогам завершившейся прошедшей рабочей недели число буровых установок в стране выросло на семь штук, или на 0,77%, до 908 единиц.

В то же время цены снижаются столь незначительно на другом, поддерживающим факторе, происходящем также из США. В этой стране в День поминовения официально стартовал сезон автомобильных поездок, сообщает агентство «Рейтер». «Начало автосезона усилило уверенность на рынке, что запасы (нефти. - Ред.) начнут падать в ближайшие недели», - приводит агентство мнение неназванных аналитиков «ANZ».

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,5306 рубля.  По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 18 копеек. Однако к последней сделке 29 мая  доллар подорожал на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 44,51 копейки и составил 62,9233 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 13,67 копейки.

 

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