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Мурманская область. Арктика15.01.18 10:30

Рубль начинает неделю ростом

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно поднимаются несмотря на то, что число буровых установок в США по итогам прошлой недели увеличилось, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть остаются на максимальном уровне с 2014 года на фоне результатов сделки ОПЕК по снижению добычи в целях ребалансировки рынка, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на оценку банка «ANZ». Поэтому её стоимость продолжает расти, несмотря на увеличение числа буровых установок в США по итогам прошлой недели, что, по мнению ряда аналитиков, могло бы скорректировать нефть вниз.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company», по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года. При этом количество нефтяных буровых установок увеличилось на 10 штук, до 752 единиц.

«Многие верят, что нефтяные цены выше 60 долларов за баррель будут самокорректироваться, поскольку такая стоимость будет способствовать значительно большему уровню добычи в США, что приведет к росту предложения», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Лафлина.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,4983 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 10,36 копейки. К последней сделке 12 января доллар подешевел на 15,17 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил почти на 70 копеек и составил 68,9544 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 2 копейки.

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