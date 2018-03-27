Рубль начинает реагировать на геополитические события

Мировые цены на нефть сегодня утром торгуются в плюсе, инвесторы продолжают отыгрывать ряд геополитических событий, поддерживают стоимость нефти и успехи стран ОПЕК+ по сокращению добычи, рынок также ждет статистики по запасам нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть поддерживает растущее геополитическое давление, считает управляющий директор и брокер энергетических активов «Tortoise» Джеймс Мик, имея в виду риск введения США санкций в отношении Ирана. Его мнение приводит агентство «Рейтер». Вместе с этим возможность дополнительных переговоров между США и Китаем может предотвратить торговую войну между странами, что поддержит мировые рынки, в том числе нефтяные.

При этом успехи стран входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+) также служат поддержкой нефтяным ценам, считает эксперт. На прошлой неделе мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили условия сделки на рекордные 138% после 133% в январе.

Инвесторы теперь ожидают данные по запасам нефти и добыче сырья в США по итогам предыдущей недели. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти в стране за неделю по 23 марта выросли всего на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 428,7 миллиона баррелей. Рынок опасается продолжения роста добычи сырья в США - показатель за прошлую неделю вырос на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,1433 рубля. По отношению последней сделке 26 марта доллар снизился почти на 2 копейки. Однако к официальному курсу американская валюта подорожала на 14 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 8,34 копейки и составил 71,2234 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро подскочил на 65,26 копейки.