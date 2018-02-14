Рубль не меняется на фоне стабильных нефтяных цен

Мировые цены на нефть сегодня утром в среду демонстрируют разнонаправленную динамику, оказавшись под давлением после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о более значительном росте запасов сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 9 февраля увеличились на 3,95 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,8 миллиона баррелей, до 423,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина, считает API, поднялись за прошлую неделю на 4,6 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 2,3 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

13 февраля Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своём февральском докладе о том, что ОПЕК в январе сохранила добычу нефти на уровне декабря в 32,16 миллиона баррелей в сутки, выполнив венскую сделку на 137%. Страны, не входящие в ОПЕК, в январе 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 85% после 88% в декабре 2017 года, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки.

Вместе с этим МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 100 тысяч баррелей, до 99,2 миллиона баррелей в сутки. Также агентство отметило, что на фоне сокращения добычи ОПЕК+ растёт добыча в США, причем это увеличение может сравняться с ростом мирового спроса.

Доллар снижается в начале торгов на Московской бирже, евро растёт. Рубль не меняется к бивалютной корзине на фоне стабильных нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6026 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 16,75 копейки. К последней сделке 13 февраля доллар подешевел на 2,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 11 копеек и составил 71,2779 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал почти на 5 копеек.