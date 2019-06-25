Рубль немного повышается к доллару и евро, но цены на нефть могут всё изменить
Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне некоторого ослабления опасений возможности военного конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
За прошлую неделю нефть марки Brent подорожала на 5%, а WTI — на 10%. Такая динамика была связана с новостями из Ирана, где Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп заявил 24 июня, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса. При этом он добавил, что был «достаточно близок» к решению, чтобы нанести удар по Ирану, но решил этого не делать.
Эксперты считают, что снижение цен на нефть во вторник связано с тем, что риск военного конфликта на Ближнем Востоке ослаб. Так, главный рыночный стратег «Confluence Investment Management» Билл О'Грэди, мнение которого приводит агентство «Блумберг», связал снижение стоимости нефти частично с тем, что трейдеры увидели «снижение шансов на немедленную конфронтацию» Ирана и США.
В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,5522 рубля. По отношению к последней сделке 24 июня доллар подешевел на 4,78 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 35,73 копейки.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 0,78 копейки и составил 71,2922 рубля. К официальному курсу евро упал на 30,51 копейки.